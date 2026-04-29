Nella politica, in qualsiasi situazione, si nota spesso un elemento ripetitivo: da un lato, le comunicazioni ostili e dall’altro, le reazioni che cercano di rompere l’isolamento. Spesso si parla di strategie per superare le tensioni, ma si tratta di momenti in cui le parti coinvolte si confrontano, talvolta con toni accesi, per cercare di uscire da situazioni di stallo o di isolamento comunicativo.

Nella battaglia politica, in qualunque circostanza - propizia o nefasta - c'è un doppio elemento che decide chi siano i vincitori e i vinti: per un verso, il fatto che il governo disponga di una solida iniziativa politica che lo renda capace di imporre i temi in discussione; per altro verso, il fatto di prevalere o soccombere nella comunicazione. Spesso, i due fronti sono collegati: a un'iniziativa politica più debole corrisponde inevitabilmente anche una comunicazione meno forte; ma può anche accadere che un governo abbia una sua agenda, e però sia largamente accerchiato nel dibattito pubblico. Non so quale di queste due evenienze si sia determinata, ma è pacifico che oggi il centrodestra stia attraversando un momento delicato.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rompere l'accerchiamento della comunicazione ostile

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