L' ACCERCHIAMENTO - Le balle della sinistra contro Meloni | mescolano la guerra con il referendum

Negli ultimi giorni, molte testate giornalistiche hanno ripetuto che la sinistra ha confuso le tematiche della guerra con quelle del referendum. La questione viene spesso trattata come se fosse un'interpretazione corretta, anche se non ci sono elementi che confermino questa tesi. La narrazione viene alimentata dal sistema mediatico, che si affida a poche fonti critiche, lasciando spazio a una ripetizione costante della stessa idea.

Una balla ripetuta all'infinito rischia di diventare verità. Soprattutto se a rilanciarla è la gran parte del sistema mediatico, con poche eccezioni. Prima le fake news sul referendum, con l'invenzione che la riforma del governo Meloni introdurrà di fatto la sottomissione del potere giudiziario a quello esecutivo. Poi la "trovata" per demonizzare la proposta della nuova legge elettorale, per cui il vero fine della presidente del Consiglio sarebbe assicurarsi «pieni poteri» nel 2027. Da ultimo, la santificazione di Pedro Sanchez, dipinto come l'eroe senza macchia e senza paura che ha osato dire di no al bullo Donald Trump, a differenza della sottomessa Meloni.