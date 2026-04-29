Romina Power è intervenuta a Belve, rivelando che l’LSD avrebbe cancellato parte dei suoi ricordi e affermando di non aver più provato sentimenti dopo la fine della relazione con Al Bano. Durante l’intervista con Francesca Fagnani, la cantante ha condiviso dettagli sul suo passato e sui periodi difficili vissuti, senza usare un linguaggio di circostanza. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza personale e sui traumi legati alle relazioni passate.

Nella puntata di Belve andata in onda ieri sera, martedì 28 aprile, Romina Power si è concessa a Francesca Fagnani in un’intervista senza filtri, ripercorrendo un’adolescenza ribelle e decisamente lontana dall’immagine rassicurante degli anni successivi. L’artista ha ricordato le esperienze lisergiche nella Londra anni Settanta, ammettendo l’uso di LSD e rievocando serate leggendarie tra eccessi e libertà assoluta. "Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria", ha dichiarato la 74enne con un sorriso, descrivendo gli effetti della sostanza psichedelica. Tra i dettagli più bizzarri, ha persino raccontato di quando sua madre, Linda Christian, avrebbe messo della droga nel tè del re Hussein di Giordania, sottolineando come quel periodo abbia lasciato lacune profonde nei suoi ricordi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Romina Power a Belve: "L'lsd cancella la memoria. Dopo Al Bano non ho più amato"

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