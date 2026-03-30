Romelu Lukaku ha pubblicato un messaggio sulle sue storie di Instagram per spiegare i motivi del suo trattamento in Belgio. Dopo le discussioni e le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni riguardo al suo percorso di recupero, l’attaccante ha deciso di comunicare direttamente ai suoi follower le ragioni della scelta. La sua comunicazione arriva dopo un periodo di attenzione mediatica sulle sue condizioni e sul processo di riabilitazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo le polemiche e le voci degli ultimi giorni sul suo percorso di recupero, Romelu Lukaku interviene direttamente attraverso le sue storie Instagram per fare chiarezza. L’attaccante del SSC Napoli spiega le condizioni fisiche, la scelta di curarsi in Belgio e ribadisce con forza il proprio legame con la squadra azzurra. “Questa stagione è stata molto difficile per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni si è parlato molto della mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e ho fatto dei controlli mentre ero in Belgio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, parla Romelu Lukaku: “Ecco perché mi sto curando in Belgio”

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