Roma l’orizzonte Champions | il piano di Gasperini per spezzare il tabù
Gasperini ha presentato un piano per cambiare le sorti della Roma in Champions League, motivato dalla necessità di spezzare un lungo digiuno. La squadra di Roma si prepara alle ultime tredici partite di campionato, con l’obiettivo di raggiungere il quarto posto che, per i tifosi giallorossi, significa qualificarsi alla massima competizione europea.
La Roma si affaccia alle ultime tredici fatiche di un campionato fin qui esaltante, occupando quel quarto posto che, per la sponda giallorossa della Capitale, rappresenta un'autentica terra promessa. L'assenza dal palcoscenico della Champions League perdura infatti dal 2019, un vuoto che pesa non solo sul prestigio internazionale del club, ma in modo determinante sugli equilibri macroeconomici della società. L'ultimo sussulto continentale risale ormai alla stagione 201718, annata chiusa con un terzo posto in Serie A e una cavalcata epica interrottasi soltanto nel summit di semifinale contro il Liverpool.
McTominay-Napoli, sfida al Milan per spezzare il tabù gol
Juve Roma, il bianconero vuole rompere il tabù contro la squadra di Gasperini: il dato è evidente. Kenan Yildiz punta a spezzare un record contro la Roma, squadra di Gasperini, contro cui non ha ancora segnato.
Repubblica: Patto azzurro contro l'emergenza Tredici finali per la Champions
Tredici finali per blindare la Champions League. Il pareggio contro la Roma ha definito in modo chiaro l'orizzonte del Napoli: archiviata la difesa dello scudetto, complice un'emergenza diventata
Napoli contro l'emergenza verso l'Atalanta.Tredici finali per la Champions
Si ferma anche Rrahmani, speranze per McTominay. Caso stadio, parla Cosenza: Maradona, via al restyling. Sedici Daspo per gli ultrà
