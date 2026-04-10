Ranieri rivela il piano Gasperini e apre al futuro in Roma

Claudio Ranieri ha spiegato il suo ruolo attuale nella Roma e i motivi che lo hanno portato a scegliere Gasperini come allenatore. Ha anche indicato che non esclude un possibile addio al club in futuro. La sua intervista si concentra su aspetti legati alla gestione della squadra e alle decisioni prese negli ultimi mesi. Ranieri ha parlato di alcune strategie e del percorso intrapreso dalla società.

Claudio Ranieri ha delineato il perimetro del suo attuale ruolo nella Roma, spiegando le motivazioni dietro la scelta di Gasperini e lasciando aperta la porta a un possibile addio dal club. Il veterano, che ricopre ora funzioni di consulente senior, ha parlato in vista della sfida di Serie A contro il Pisa, chiarendo come il suo impegno sia oggi distante dalle dinamiche tecniche vissute durante la sua precedente esperienza da allenatore. La strategia dietro l’operazione Gasperini. Il processo che ha portato Gasperini sulla panchina giallorossa non è stato frutto di una decisione improvvisa, ma l’esito di una selezione accurata. Ranieri ha rivelato che la rosa dei candidati includeva inizialmente cinque o sei profili, tra i quali tre hanno declinato la proposta prima che la società si orientasse verso il tecnico ex Atalanta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ranieri rivela il piano Gasperini e apre al futuro in Roma Leggi anche: Polveriera Roma, il futuro di Gasperini è in bilico: i dubbi dei Friedkin e la posizione di Ranieri Roma calcio, Ranieri apre al rientro di Totti nella dirigenza: “I Friedkin ci stanno pensando”Claudio Ranieri, senior advisor del club riaccende la speranza di un ritorno di Totti nella dirigenza romanista.