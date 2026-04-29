A Roma, si avvicina il ritorno di un ex giocatore simbolo della squadra. La società sta finalizzando i dettagli per riportarlo nel club, in vista delle celebrazioni per il centenario. L’obiettivo è rafforzare l’identità del club e creare un collegamento tra passato e futuro. La trattativa sembra prossima alla conclusione, senza ulteriori comunicazioni ufficiali al momento.

La Roma si prepara a riabbracciare il suo simbolo eterno per inaugurare l’era del centenario sotto il segno della tradizione e del rilancio identitario. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la proprietà rappresentata da Dan e Ryan Friedkin avrebbe già deciso di riportare Francesco Totti all’interno dell’organigramma societario, colmando il vuoto istituzionale lasciato dalle recenti dimissioni di Claudio Ranieri. L’ex capitano, che non ha mai nascosto il desiderio di tornare a casa, si troverebbe ora in una fase di attesa attiva, fiducioso di ricevere a breve la convocazione definitiva da parte della presidenza statunitense per formalizzare un accordo di principio che sembrerebbe già definito sia nei compensi che nelle mansioni operative.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Totti a un passo dal ritorno: i dettagli

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