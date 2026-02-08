Triestino di nascita ma romano d’adozione, Max Tonetto torna a parlare di calcio e di Roma. L’ex calciatore, molto amato dai tifosi giallorossi, ha commentato il possibile ritorno di Totti e ha detto la sua anche su Wesley. Tonetto si è mostrato entusiasta delle ultime voci e ha condiviso qualche aneddoto sulla sua carriera nella Capitale.

Triestino di nascita ma romano d’adozione, Max Tonetto è uno di quei calciatori rimasti nel cuore di tanti tifosi giallorossi. L’ex terzino, che con la Roma di Spalletti ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, è spesso ospite delle radio romane e proprio questa mattina ha rilasciato un’intervista – sotto forma di chiacchierata informale – all’emittente Radio Manà Manà Sport. Le speranze di Tonetto. Durante l’intervento sono stati affrontati diversi temi, a partire dall’andamento delle big in campionato. Tonetto ha ammesso: “ speravo che lì davanti qualche squadra facesse più fatica ”, riferendosi a Milan e Juventus che, al contrario delle sue aspettative, sono tra le squadre più in forma del torneo e occupano rispettivamente il secondo e il quarto posto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Parla l’ex Tonetto: dal ritorno di Totti alle parole su Wesley

Approfondimenti su Totti Parola

Francesco Totti potrebbe tornare a vestire la maglia della Roma.

Claudio Ranieri ha confermato che Francesco Totti potrebbe tornare a lavorare con la Roma.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Totti Parola

Argomenti discussi: Uffici e centro per l'impiego. Così rinasce l'ex galleria commerciale di Roma nord; Il Papa lo fa chiamare appena sa che è a Roma: Leone XIV saluta l’ex collaboratore Ciszewski; Morto a Roma l’ex giudice ammazzasentenze Corrado Carnevale; Restaurato il Casino Nobile di Villa Torlonia a Roma. Rinnovata l’ex residenza di Mussolini che oggi è museo.

Le emozionanti parole di Falcao sulla Roma: "Non so se ho cambiato la storia, ma con me....". Poi parla di Gasperini facebook

Dopo l'ultimo incidente in via dei Fori Imperiali a #roma, parla Mario Bencivenni, @ItaliaNostraFirenze: "La cura continua del verde urbano è l’unica strada per avere, oltre ai benefici vitali, anche sicurezza dalle nostre alberature". ilfattoquotidiano.it/2026/02/02 x.com