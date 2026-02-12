Totti vicino al ritorno in Roma | svelati i dettagli economici dell' accordo

La trattativa tra Francesco Totti e la Roma sta prendendo corpo. Dopo settimane di voci, ora ci sono dettagli concreti sull’accordo economico tra le parti. Totti potrebbe tornare a vestire di nuovo la maglia giallorossa, anche se ancora non c’è l’ufficialità. La prossima fase dipende dagli ultimi accordi e dalla volontà del club.

La prospettiva di un ritorno di Francesco Totti a Roma sta emergendo come una possibilità sempre meno remota, sostenuta da segnali concreti e da una dinamica di dialogo costante tra le parti. L’interesse comune è quello di valorizzare un legame storico, con attenzione al valore sportivo, istituzionale e di brand che l’ex capitano rappresenta per la città e per la società. Secondo indicazioni di ricezione interna alle trattative, i Friedkin sarebbero pronti a proporre un contratto fino a 1 milione di euro a stagione pur di riportare Totti a Trigoria. Il tema centrale non riguarda solo la parte economica, ma soprattutto il ruolo che l’ex numero 10 sarebbe chiamato a ricoprire in una Roma notevolmente diversa rispetto al passato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Totti Roma

Claudio Ranieri ha confermato che Francesco Totti potrebbe tornare a lavorare con la Roma.

Ultime notizie su Totti Roma

