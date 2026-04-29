Roma sparatoria il 25 aprile | arrestato ventenne della Brigata Ebraica

Nella giornata del 25 aprile, a Roma, un ventenne è stato arrestato in relazione a una sparatoria avvenuta contro due membri dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato il giovane poco dopo l'episodio, che si è verificato nel centro della città. Le autorità stanno ancora investigando sui motivi dell'aggressione e sul possibile collegamento con altri fatti.

? Cosa sapere Roma, 25 aprile: arrestato ventenne per sparatoria contro due esponenti dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia.. L'episodio a Roma si inserisce in un contesto di crescenti tensioni politiche e instabilità globale.. Il 25 aprile a Roma un ventunenne è stato arrestato dopo aver aperto il fuoco contro due esponenti dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia mentre rientravano da una manifestazione, dichiarandosi appartenente alla Brigata ebraica. L’episodio avvenuto nel cuore della capitale durante la celebrazione della Liberazione ha scosso profondamente la comunità ebraica locale. Il presidente dell’associazione ha espresso totale indignazione e sgomento nei confronti del fermo di uno dei propri iscritti, coinvolto nella sparatoria avvenuta mentre i due coniugi si dirigevano verso casa con lo scooter.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, sparatoria il 25 aprile: arrestato ventenne della Brigata Ebraica Notizie correlate Spari piombini il 25 aprile a Roma contro 2 membri Anpi, arrestato 21enne Eithan Bondi appartenente alla Brigata EbraicaFermato un 21enne per gli spari al corteo del 25 aprile a Roma: feriti due attivisti Anpi. Spari al corteo del 25 aprile a Roma, fermato un 21enne: "Sono della Brigata Ebraica"AGI - Un 21enne è stato fermato dai poliziotti della Digos perché sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lo sparatore del 25 aprile è un 21enne della comunità ebraica. Fermato per tentato omicidio; Scontro Anpi-Brigata Ebraica. Il Governo continua a ignorare la sparatoria di Roma; Italia: 25 aprile fra tensioni e violenze; Spari a Roma, fermato un 21enne della Comunità Ebraica. Roma, sparatoria del 25 aprile: arrestato un 21 con l’accusa di tentato omicidioSparatoria a Roma il 25 aprile: fermato un 21enne accusato di aver sparato a due attivisti dell'Anpi. Indagini in corso ... mam-e.it Spari 25 aprile Roma: fermato 21enne ebreo, non è della Brigata Ebraica | Fadlun: politica non alimenti odioSpari ANPI Roma per il 25 aprile, fermato 21enne vicino alla Comunità Ebraica: cos'è successo e le reazioni. Brigata Ebraica: non è nostro iscritto ... ilsussidiario.net Hanno trovato l’autore degli spari al corteo del 25 aprile a Roma. Ha 21 anni, si chiama Eithan Bondi e - ed è la cosa più sconvolgente - è un membro comunità ebraica. Lui stesso si è dichiarato appartenente alla Brigata ebraica, fatto poi smentito dalla stessa - facebook.com facebook Un gesto folle, violento e da condannare senza se e senza ma. La Brigata Ebraica scrive: “chi ha agito in quel modo ci fa orrore. Non è un nostro iscritto” Spari al corteo di Roma del 25 aprile: fermato un 21enne della comunità ebraica - la Repubblica x.com