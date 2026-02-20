' Rare Soul' 11 ore di musica dedicata al ‘Northern Soul’ e presentazione del libro ‘Società a scopo di feste’

Sabato 28, Factory Grisù e Hangar Birrerie a Ferrara ospitano ‘Rare Soul’, un evento di undici ore dedicato al ‘Northern Soul’. Questa musica, nata nel Nord dell’Inghilterra negli anni ’60, ha influenzato molti appassionati di soul e R&B. La giornata include anche la presentazione del libro ‘Società a scopo di feste’, che analizza l’aspetto culturale di questo movimento. L’appuntamento si rivolge a chi desidera scoprire le radici di questa scena musicale.

Caratterizzato da balli atletici (shuffling), un'estetica specifica e un forte senso di comunità il genere è sopravvissuto nei decenni influenzando club culture e moda con il ‘pugno chiuso’ come simbolo e il motto ‘Keep the faith’, un grido di passione che invita a non arrendersi, a ballare e a sostenere la musica soul. Lo slogan era diffuso nei quartieri operai rappresentando un rifugio ed espressione di classe per i giovani che frequentavano i club fino all'alba. E' l'unico genere musicale che prende il nome, non solo dal suo suono, ma anche da dove veniva ballato. Attitudine alla vita che nasce come un linguaggio universale unendo i dancefloor più caldi di tutto il mondo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

