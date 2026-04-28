Roma Soul City Alldayer 2026

Sabato 16 maggio si terrà la diciottesima edizione di Roma Soul City Alldayer, un evento dedicato alla musica Northern e Rare Soul. L’appuntamento si svolgerà ai Pinispettinati, uno dei locali più apprezzati della città, dalle 17 fino a mezzanotte e trenta. La manifestazione rappresenta un momento di riferimento per gli appassionati di questo genere musicale e si conferma come uno degli eventi più attesi nel panorama culturale capitolino.

Roma Soul City Alldayer diventa Maggiorenne. Sabato 16 maggio, dalle 17 alle 00.30, ai Pinispettinati, uno dei locali openspace più affascinati della città, si svolge la 18esima edizione del più importante appuntamento della Capitale dedicato al sound e alla cultura del Northern & Rare Soul.A.🔗 Leggi su Romatoday.it S1E5 Leo Mastropierro Notizie correlate 'Rare Soul', 11 ore di musica dedicata al ‘Northern Soul’ e presentazione del libro ‘Società a scopo di feste’Caratterizzato da balli atletici (shuffling), un'estetica specifica e un forte senso di comunità il genere è sopravvissuto nei decenni influenzando... Manchester City-Salford City (FA Cup, 14-02-2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiManchester City e Salford City curiosamente si ritrovano poco più di un anno dopo, questa volta al quarto turno di FA CUP e non al terzo, con gli... Aggiornamenti e dibattiti Roma Soul City Alldayer 202517esima edizione per il Roma Soul City Alldayer, appuntamento della Capitale dedicato al sound e alla cultura del Northern & Rare Soul che si svolgerà sabato 10 maggio, dalle 17 alle 00.30, ai ... romatoday.it «Roma Soul City Alldayer», in pista mod di tutte le età con la passione dei viniliCelebra il Northern Soul, subcultura emersa nell’Inghilterra del Nord tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, il Roma Soul City Alldayer che sabato fa tappa sulla pista di Pinispettinati (via Campo ... roma.corriere.it