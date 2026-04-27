Roma sospiro di sollievo per Celik | escluse lesioni

Arrivano notizie positive da Trigoria riguardo alle condizioni di Zeki Çelik. Dopo gli esami effettuati, è stato escluso che il giocatore abbia riportato lesioni. La società ha comunicato che l’atleta sta bene e potrà proseguire gli allenamenti con il resto della squadra senza restrizioni. La notizia è stata accolta con sollievo da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Arrivano notizie rassicuranti da Trigoria in merito alle condizioni di Zeki Çelik. Secondo quanto riferito dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore turco nella giornata odierna hanno escluso lesioni muscolari al flessore della coscia destra. Il calciatore era stato costretto a dare forfait durante l’intervallo del match contro il Bologna, vinto per 0-2 dai capitolini, destando non poche preoccupazioni nello staff tecnico guidato da Gian Piero Gasperini. L’esito negativo dei test medici rappresenta un’ottima notizia per la Roma, poiché scongiura l’ipotesi di un lungo stop forzato proprio nel momento cruciale della stagione.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, sospiro di sollievo per Celik: escluse lesioni Notizie correlate Sospiro di sollievo Tonali: escluse lesioni, ci sarà per i Playoff MondialiL’Italia di Rino Gattuso tira un sospiro di sollievo: Sandro Tonali sarà regolarmente a disposizione per la sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord... Leggi anche: Juventus, sospiro Bremer: escluse lesioni ma resta il dubbio Roma Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma, sospiro di sollievo: nessuna lesione per Rensch; Roma, sospiro di sollievo per Rensch; Roma, sospiro di sollievo per Gasperini: nessuna lesione per Rensch; La Roma tira un sospiro di sollievo: l'esito degli esami a cui si è sottoposto Rensch. Roma, sospiro di sollievo per Celik: escluse lesioni muscolariIl terzino turco Zeki Celik punta alla convocazione per la sfida contro la Fiorentina, escluse lesioni dopo il problema di Bologna ... siamolaroma.it Verso Bologna-Roma, sospiro di sollievo per RenschIeri la ripresa degli allenamenti dopo l’Atalanta, prima seduta in vista del Bologna. Non c’è lesione per l’esterno olandese. Segnali anche da Wesley e Koné che rivedono il campo ... ilromanista.eu SAMP U17, AI PLAY-OFF LA ROMA La Sampdoria Under 17 si è qualificata al fotofinish per i play-off scudetto battendo ieri la Juventus. Ma è già tempo di pensare alla prossima sfida: i giovani blucerchiati dovranno vedersela con la Roma, che ha c - facebook.com facebook #GDF #Roma: smantellato un sistema criminale di matrice ’ndranghetista, attivo tra la Capitale e Cosenza, dedito a usura ed estorsione. Ricostruiti prestiti per oltre 3 milioni di euro, con tassi superiori al 300%. Sequestrate armi, tra cui fucili e pistole automatic x.com