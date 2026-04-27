Roma sospiro di sollievo per Celik | escluse lesioni

Da sololaroma.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano notizie positive da Trigoria riguardo alle condizioni di Zeki Çelik. Dopo gli esami effettuati, è stato escluso che il giocatore abbia riportato lesioni. La società ha comunicato che l’atleta sta bene e potrà proseguire gli allenamenti con il resto della squadra senza restrizioni. La notizia è stata accolta con sollievo da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Arrivano notizie rassicuranti da Trigoria in merito alle condizioni di Zeki Çelik. Secondo quanto riferito dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore turco nella giornata odierna hanno escluso lesioni muscolari al flessore della coscia destra. Il calciatore era stato costretto a dare forfait durante l’intervallo del match contro il Bologna, vinto per 0-2 dai capitolini, destando non poche preoccupazioni nello staff tecnico guidato da Gian Piero Gasperini. L’esito negativo dei test medici rappresenta un’ottima notizia per la Roma, poiché scongiura l’ipotesi di un lungo stop forzato proprio nel momento cruciale della stagione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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