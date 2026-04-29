Roma riemerge un busto attribuito a Michelangelo | la scoperta che può cambiare la storia

A Roma è stato ritrovato un busto che potrebbe essere attribuito a Michelangelo Buonarroti. La scoperta ha attirato l’interesse degli esperti e delle autorità competenti, che stanno verificando l’autenticità del pezzo. La notizia ha riacceso l’attenzione sulle opere attribuite al famoso artista e sulle questioni legate alla provenienza di alcune sculture storiche. La conferma ufficiale dell’attribuzione dovrà ancora essere comunicata.

A Roma sembra essere riemerso un busto di Michelangelo Buonarroti, e la notizia riaccende l’attenzione sulla storia dell’arte e sulle tante opere sulle quali c’è un dubbio circa l’attribuzione e l’autore. Si tratta di un ritrovamento che lascia intuire un possibile cambio di prospettiva: quando un’opera rimasta celata per secoli torna al centro degli studi, può mettere in discussione tutte le certezze consolidate e aprire nuove letture sul passato. Dieci anni di studi e un’ipotesi: il busto del Cristo Salvatore in Sant’Agnese fuori le mura a Roma potrebbe essere di Michelangelo. Il protagonista di questa vicenda è il busto del Cristo Salvatore, conservato da secoli nella basilica di Sant’Agnese fuori le mura.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Il busto ‘fantasma’ di Roma: a Sant’Agnese riemerge un Michelangelo dimenticatoPer secoli è rimasto lì, silenzioso, incastonato nello spazio liturgico lungo la Nomentana. Attribuito a Michelangelo il busto del Cristo Salvatore nella basilica di Sant’Agnese fuori le muraUn’indagine decennale restituisce al maestro rinascimentale un’opera custodita dall’Ordine dei Canonici Lateranensi e apre nuove piste per storici... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il busto del Cristo Salvatore attribuito a Michelangelo riemerge a Roma: la scoperta che potrebbe riscrivere gli ultimi anni del maestro; ? Afrodite riemerge dal mare a Roma: arte negli hotel. Roma, riemerge un busto attribuito a Michelangelo: la scoperta che può cambiare la storiaUno straordinario busto attribuito a Michelangelo Buonarroti riemerge a Roma, a Sant’Agnese fuori le mura. funweek.it Il busto del Cristo Salvatore attribuito a Michelangelo riemerge a Roma: la scoperta che potrebbe riscrivere gli ultimi anni del maestroIl busto del Cristo Salvatore attribuito a Michelangelo riemerge a Roma dopo una ricerca durata 10 anni: cosa sappiamo. greenme.it Inter-Roma, saranno acquisiti i file originali. Caso Gervasoni, lite violenta con Nasca x.com Occupazioni abusive a Roma, dal racket affitti ai covi per lo spaccio: 22 edifici nella lista della Prefettura - facebook.com facebook