Attribuito a Michelangelo il busto del Cristo Salvatore nella basilica di Sant’Agnese fuori le mura

Dopo dieci anni di ricerca, tra documenti, testamenti, diari e inventari notarili, si è arrivati a attribuire a Michelangelo il busto del Cristo Salvatore conservato nella basilica di Sant’Agnese fuori le mura a Roma. Lo studio ha coinvolto diverse fonti storiche e carteggi, portando a questa nuova attribuzione. Il busto, presente nella chiesa da secoli, viene ora collegato ufficialmente al grande artista rinascimentale.

Un'indagine decennale restituisce al maestro rinascimentale un'opera custodita dall'Ordine dei Canonici Lateranensi e apre nuove piste per storici dell'arte e restauratori Uno studio durato 10 anni, tra testamenti, carteggi, diari, libri storici e di viaggio, inventari notarili e atti confraternali che hanno portato alla "riattribuzione" a Michelangelo del busto del Cristo Salvatore, conservato da secoli nella basilica di Sant'Agnese in via Nomentana a Roma. A condurlo è stata la ricercatrice Valentina Salerno che, durante una conferenza stampa all'interno del complesso monumentale dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi, ha presentato il suo studio dal titolo "Michelangelo gli ultimi giorni".