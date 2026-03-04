Il busto ‘fantasma’ di Roma | a Sant’Agnese riemerge un Michelangelo dimenticato

A Roma, a Sant’Agnese fuori le mura, un busto di marmo senza nome è riemerso dopo decenni di invisibilità. Si trova ancora oggi nello spazio liturgico della basilica lungo la Nomentana, dove era stato collocato secoli fa. Il manufatto, attribuito a un artista rinascimentale, era rimasto nascosto tra le opere della chiesa, fino a quando non è stato riscoperto recentemente.

Per secoli è rimasto lì, silenzioso, incastonato nello spazio liturgico lungo la Nomentana. Un marmo senza nome, parte del paesaggio sacro della Basilica di Sant’Agnese fuori le mura. Oggi quel busto scultoreo esce dall’anonimato e viene riattribuito a Michelangelo Buonarroti, grazie a un‘indagine durata oltre dieci anni. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Dietro la riattribuzione c’è il lavoro della ricercatrice romana Valentina Salerno, autrice dello studio “Michelangelo gli ultimi giorni”. Un’indagine minuziosa costruita su carte notarili, inventari post mortem, corrispondenze indirette e documenti provenienti da archivi italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Funweek.it Ogni 21 gennaio un rito antico si ripete a Roma: gli agnelli di Sant’Agnese e le stole consegnate dal PapaIl 21 gennaio a Roma, per Sant’Agnese, si benedicono due agnelli per la lana dei pallii papali, rito antico dal ‘400. Il Comune di Proceno ha messo in vendita l’ex scuola di Via Sant’AgneseÈ stato reso noto in questo giorni come il Comune di Proceno abbia intenzione di procedere, attraverso una procedura a evidenza pubblica, alla... Una selezione di notizie su Il busto 'fantasma' di Roma a... Busto di Michelangelo rinvenuto nella basilica di Sant'Agnese, è la prima opera riattribuita dopo le ultime scoperte scientificheDieci anni di ricerche negli archivi, inediti rinvenuti destinati a riscrivere la storia degli ultimi giorni di Michelangelo Buonarroti, i suoi ... msn.com Un busto scultoreo riattribuito a MichelangeloUn busto scultoreo da secoli presente all'interno della Basilica di Sant'Agnese fuori le mura a Roma, verrà riattribuito a Michelangelo Buonarroti grazie allo studio decennale della ricercatrice Vale ... ansa.it