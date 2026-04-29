A Trigoria si susseguono cambiamenti significativi dopo le recenti decisioni dei Friedkin. La squadra ha annunciato l’ingaggio di Giovanni Manna come nuovo responsabile, sostituendo le figure precedenti. La scelta arriva in un momento di grande fermento e incertezza, mentre le voci di un possibile nuovo corso si fanno sempre più insistenti. Le mosse della dirigenza sembrano indicare una svolta importante per il futuro del club.

La domanda non è più “se” cambierà qualcosa, ma “quanto” profonda sarà la voragine lasciata dal terremoto che sta scuotendo Trigoria in queste ore. Mentre il silenzio dei Friedkin continua a essere la colonna sonora ufficiale del club, i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini raccontano una storia diversa: quella di un addio già scritto. Frederik Massara, l’uomo del rigore e della diplomazia silenziosa, sembra ormai un corpo estraneo a un progetto che ha deciso di cambiare pelle, velocità e, soprattutto, linguaggio. L’uscita di scena di Claudio Ranieri – con quel comunicato glaciale che ha sancito il divorzio dal “Senior Advisor” – è stata solo la prima tessera di un domino destinato a travolgere l’intera area sportiva.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ribaltone totale: perché i Friedkin hanno scelto proprio Giovanni Manna

Notizie correlate

Roma, rivoluzione totale: Dan Friedkin punta Giovanni MannaA Trigoria le ore che precedono la fine della stagione si trasformano in un cantiere a cielo aperto, dove la parola d’ordine è azzeramento.

Leggi anche: Roma, addio Ranieri: i Friedkin hanno scelto Gasperini! Così si è arrivati alla rottura

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Roma su Manna, ma ADL lo blinda. Parte solo per una cifra precisaAurelio De Laurentiis non ha intenzione di liberare gratuitamente Giovanni Manna. Lo scrive Tmw. Anzi, in questo momento il direttore sportivo del Napoli è intoccabile, sebbene ... tuttonapoli.net

Roma, Manna è la scelta di Dan Friedkin e Gasperini: il piano per convincere De LaurentiisGiocatori esperti e giovani talenti da plasmare: le operazioni del dirigente del Napoli mettono d’accordo presidente e allenatore ... corrieredellosport.it