Roma preso il genio del colpo di Anversa | arrestato con un jammer

A Roma è stato arrestato un uomo sospettato di aver partecipato a un colpo avvenuto ad Anversa nel 2003. La sua cattura è avvenuta dopo una segnalazione di un ristoratore, che ha consentito alle forze dell'ordine di intervenire. L’individuo, identificato come tecnico informatico, è stato trovato in possesso di un jammer, uno strumento che può disturbare le comunicazioni. Nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di dimora.

? Cosa sapere Elio D'Onorio arrestato a Roma con un jammer dopo la segnalazione di un ristoratore.. Il tecnico informatico del colpo di Anversa del 2003 riceve l'obbligo di dimora.. Il 25 aprile scorso, le forze dell’ordine hanno fermato in viale Regina Margherita a Roma Elio D’Onorio, l’uomo identificato come il tecnico informatico dietro la rapina milionaria avvenuta nel 2003 presso il World Diamond Center di Anversa. Il sessantottenne, originario di Latina, è stato sorpreso dalle pattuglie mentre si muoveva con uno scooter; all’interno del vano carico del mezzo è stato rinvenuto un jammer, ovvero un dispositivo per il disturbo delle frequenze capace di neutralizzare i sistemi di allarme.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, preso il genio del colpo di Anversa: arrestato con un jammer Notizie correlate Arrestato a Roma il "Genio": ispirò la serie tv sul colpo del secoloÈ stato arrestato a Roma Elio D'Onorio, il "Genio" dei furti, autore del 2003 insieme ad altri tre complici di quello che è passato alla storia... Elio D’Onorio: arrestato a Roma il “Genio" dei furti. Ispirò la serie tv sul colpo del secoloConosciuto negli ambienti criminali come il “Genio” dei furti, Elio D’Onorio è stato arrestato a Roma. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Elio D’Onorio arrestato ai Parioli: era il Genio del colpo al caveau di diamanti ad Anversa nel 2003; Eccellenze del Made in Italy: Palazzo Valentini celebra il genio italiano nel segno di Leonardo da Vinci. Arrestato a Roma il genio Elio D'Onorio, in Belgio fece il colpo del secoloLo avevano fermato due agenti di polizia il 25 aprile, su viale Regina Margherita, perché lo avevano trovato con un jammer, uno strumento per disattivare gli antifurti, ... ilmessaggero.it Arrestato a Roma il Genio: ispirò la serie tv sul colpo del secoloElio D'Onorio è stato fermato dalla polizia lungo viale Regina Margherita dove è stato trovato in possesso di un jammer. Il colpo del 2003 ha ispirato la serie tv Everybody Loves Diamonds ... romatoday.it Roma celebra la Terra: quattro giorni di eventi tra natura, sport e futuro sostenibile ift.tt/t4r6FSC x.com Mourinho, dopo un Monza-Roma del 2023, aveva usato parole molto forti nei confronti della direzione arbitrale di Chiffi e aveva sollevato un tema che oggi è molto attuale, ovvero il peso delle società nella scelta degli arbitri - facebook.com facebook