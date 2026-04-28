Elio D’Onorio | arrestato a Roma il Genio dei furti Ispirò la serie tv sul colpo del secolo

A Roma è stato arrestato un uomo noto nel settore criminale come il “Genio” dei furti. La sua attività è stata collegata a una serie di furti complessi, tra cui un colpo considerato tra i più importanti degli ultimi tempi. La figura ha ispirato anche una serie televisiva incentrata su un colpo del secolo. L’arresto si è verificato nelle ultime ore, portando a un’azione delle forze dell’ordine.

Conosciuto negli ambienti criminali come il “Genio” dei furti, Elio D’Onorio è stato arrestato a Roma. Autore del 2003 insieme ad altri tre complici di quello che è passato alla storia come "il colpo del Secolo", la furto milionario al World Diamond Center di Anversa, in Belgio, l’oggi 68enne.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Arrestato a Roma il "Genio": ispirò la serie tv sul colpo del secoloÈ stato arrestato a Roma Elio D'Onorio, il "Genio" dei furti, autore del 2003 insieme ad altri tre complici di quello che è passato alla storia... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: colpo Bologna sul campo del Torino, stasera Napoli RomaCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elio D’Onorio arrestato ai Parioli: era il Genio del colpo al caveau di diamanti ad Anversa nel 2003; Elio D'Onorio, arrestato il Genio dei furti: dai 200 milioni di diamanti di Anversa all'ultimo colpo fallito in un ristorante; Arrestato a Roma il genio Elio D'Onorio, in Belgio fece il colpo del secolo; ARRESTATO IL GENIO DEI LADRI: OBBLIGO DI DIMORA A LATINA. Arrestato a Roma il genio Elio D'Onorio, in Belgio fece il colpo del secoloLo avevano fermato due agenti di polizia il 25 aprile, su viale Regina Margherita, perché lo avevano trovato con un jammer, uno strumento per disattivare gli antifurti, ... ilmessaggero.it Arrestato a Roma il Genio: ispirò la serie tv sul colpo del secoloElio D'Onorio è stato fermato dalla polizia lungo viale Regina Margherita dove è stato trovato in possesso di un jammer. Il colpo del 2003 ha ispirato la serie tv Everybody Loves Diamonds ... romatoday.it Mônaco 1985 Alain Prost Michele Alboreto Elio de Angelis Heinz Prüller ORF Parte 84 - facebook.com facebook Muore a 102 anni travolto dal trattore: il lutto per la scomparsa di Elio Cecchi x.com