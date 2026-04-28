Arrestato a Roma il Genio | ispirò la serie tv sul colpo del secolo

È stato arrestato a Roma Elio D'Onorio, il "Genio" dei furti, autore del 2003 insieme ad altri tre complici di quello che è passato alla storia criminale come "il colpo del Secolo", divenuto poi una serie tv. L'oggi 68enne era infatti l'hacker che il 15 febbraio del 2003 fu autore di una rapina.🔗 Leggi su Romatoday.it

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