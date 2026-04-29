Roma più forte | la Camera approva la riforma Meloni attacca il PD

La Camera dei Deputati ha approvato una riforma che attribuisce nuovi poteri legislativi a Roma Capitale. La presidente del Consiglio ha commentato l’astensione del Partito Democratico, criticando anche l’operato del sindaco della città. La discussione si è concentrata sulla modifica dello statuto e sulle competenze amministrative, mentre le opposizioni hanno espresso posizioni diverse sulla proposta. La legge ora passa all’esame del Senato per ulteriori passaggi.

? Cosa sapere La Camera approva la riforma per dare nuovi poteri legislativi a Roma Capitale.. Meloni contesta l'astensione del PD e punta il dito contro il sindaco Gualtieri.. La Camera ha approvato oggi la riforma costituzionale per il rafforzamento di Roma Capitale, un provvedimento che mira a dotare il Campidoglio di poteri legislativi su materie cruciali per i cittadini e per l’intero Paese, nonostante l’astensione del Partito Democratico. Il testo, approvato in prima lettura, nasce da un percorso parlamentare che ha integrato le istanze presentate dal sindaco Gualtieri. L’obiettivo della manovra è garantire che una capitale efficiente possa fungere da volano per lo sviluppo dell’intera nazione, gestendo con maggiore autonomia questioni che toccano da vicino la quotidianità dei romani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma più forte: la Camera approva la riforma, Meloni attacca il PD Notizie correlate Primo ok alla Camera alla riforma che aumenta i poteri di Roma Capitale. Pd astenuto, Meloni accusa: “Violati i patti”Primo via libera dell’Aula della Camera alla riforma costituzionale che aumenta i poteri di Roma Capitale. Argentina: la Camera approva la riforma del lavoroIn Argentina, la Camera dei Deputati approva la riforma del lavoro presentata dal governo del presidente Javier Milei. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ma Malen chi l'ha voluto? Conta poco se la Roma sa essere più forte delle polemiche; La Roma si dimostra più forte delle polemiche: corsa Champions aperta; Finito l’incubo trasferta, Roma più forte dei veleni con El Aynaoui e Malen; Totti: Gasperini e Ranieri devono avere rispetto per la Roma, non è giusto esporre problemi in questo momento. Roma più forte delle polemiche: la corsa al quarto posto è ancora apertaLa squadra di Gasperini si porta momentaneamente a -2 dalla Juventus e stasera osserverà con attenzione il big match di San Siro. siamolaroma.it Roma forte su Alajbegovic, ma prima bisogna vendere un bigMentre la spaccatura tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini sembra sempre più insanabile, il direttore sportivo Frederic Massara si trova in un limbo alquanto delicato, con più di un occhio già ri ... siamolaroma.it Avvistata una tre volte campionessa di Roma sul Centrale #IBI26 - facebook.com facebook #Roma, ora in ballo c’è il ritorno di #Totti: come stanno le cose x.com