Argentina | la Camera approva la riforma del lavoro

La Camera dei Deputati in Argentina ha dato il via libera alla nuova riforma del lavoro, promossa dal governo di Javier Milei. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e proteste da parte dei sindacati, che temevano tagli ai diritti dei lavoratori. La riforma prevede modifiche alle regole di assunzione e licenziamento, con l’obiettivo di aumentare la flessibilità nel mercato del lavoro. Ora la proposta passa al Senato, dove dovrà essere approvata prima di entrare in vigore. La discussione prosegue in tutto il paese.

In Argentina, la Camera dei Deputati approva la riforma del lavoro presentata dal governo del presidente Javier Milei. Il disegno di legge deve ora tornare al Senato per l'approvazione definitiva. Il partito al governo spera di ratificare rapidamente il testo, sebbene il dibattito prometta di rimanere acceso, data la polarizzazione politica e la pressione sindacale nelle piazze. La Camera dei Deputati argentina ha approvato la riforma del lavoro presentata dal governo del presidente Javier Milei. Il disegno di legge è stato approvato con 135 voti favorevoli e 115 contrari. Tuttavia, l'eliminazione dell'articolo 44 (che modificava il sistema di congedo per malattia o infortunio) richiede che il testo torni al Senato per un ulteriore esame.