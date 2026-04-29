A Roma, si attende il rientro di Lorenzo Pellegrini, fermo da due settimane a causa di una lesione muscolare alla coscia destra. Il centrocampista lavora per tornare disponibile in tempo per la partita in casa contro la Fiorentina, un incontro che potrebbe influenzare le possibilità di qualificazione in Champions League. La sua assenza ha tenuto sotto osservazione le scelte dell’allenatore in vista di questa sfida importante.

Lorenzo Pellegrini è fermo ai box da due settimane, a causa di una lesione muscolare alla coscia destra, ma l’obiettivo è chiaro: tornare a disposizione di Gasperini per la sfida casalinga contro la Fiorentina, appuntamento che potrebbe risultare decisivo per mantenere vivo il sogno Champions. Il capitano della Roma sta lavorando intensamente per recuperare il prima possibile dall’infortunio rimediato nella gara contro il Pisa. Nonostante una stagione segnata da alti e bassi e da critiche costanti, Pellegrini ha registrato numeri importanti: 7 gol e 4 assist in tutte le competizioni, fornendo prestazioni di rilievo soprattutto in match delicati.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, occhi puntati su Pellegrini: tra rientro in campo e ambizioni future

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