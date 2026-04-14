Roma effetto Malen per il sogno Champions | Gasperini sfida lo scetticismo

Da sololaroma.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma ha ottenuto una vittoria fondamentale contro una squadra avversaria, grazie a una tripletta dell’attaccante olandese. La partita si è conclusa con il risultato di 3-0 in favore dei giallorossi e ha rivitalizzato le speranze di qualificazione in Champions League. La prestazione dell’attaccante ha attirato l’attenzione, dando nuova vita alla corsa europea della squadra.

La Roma è viva e ha il volto rapace di Donyell Malen. La tripletta dell’olandese nel 3-0 casalingo ha ridato ossigeno a una corsa Champions che sembrava compromessa. Tuttavia, l’entusiasmo del campo deve fare i conti con le frizioni sotterranee: le divergenze di vedute tra Claudio Ranieri e il tecnico Gian Piero Gasperini rischiano di diventare un rumore di fondo pericoloso proprio sul più bello. Il percorso che porta all’Europa conta è una salita ripida. Si parte dall’ Atalanta all’Olimpico, un “dentro o fuori” che potrebbe eliminare una concorrente diretta. La doppia trasferta contro Bologna (ferita ancora aperta dall’Europa League) e Parma metterà alla prova la tenuta mentale di un gruppo che alterna picchi di esaltazione a momenti di blackout.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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