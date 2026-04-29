Roma-Lazio | chi sogna la Champions e chi l’Europa

Il finale di stagione delle squadre di Roma si fa sempre più intenso, con alcune che puntano alla qualificazione in Champions League e altre che cercano di consolidare una posizione in Europa. A poche giornate dalla fine, le sfide decisive si avvicinano e il ritmo degli incontri si fa più serrato. La corsa alle posizioni di vertice coinvolge più formazioni, creando un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Il finale di stagione della Capitale si accende di un fascino particolare. A poche giornate dal termine del campionato Trigoria e Formello vivono realtà parallele: da un lato la Roma di Gian Pietro Gasperini, lanciata verso l’èlite europea tramite campionato; dall’altro la Lazio di Maurizio Sarri, che punta a coronare il suo percorso con il prestigio della Coppa Italia. Un duello a distanza che non mette in palio solo i risultati, ma stabilisce chi ha avuto la supremazia della cittadina nel bilancio finale del 2026. Gasperini e la missione Champions: l’identità giallorossa. La vittoria contro il Bologna, ha certificato la solidità della Roma sotto la cura Gasperini.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Roma-Lazio: chi sogna la Champions e chi l’Europa Inter-Liverpool 0-1: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Sfida da brividi all’Olimpico: Roma-Bologna, chi passa sogna la ChampionsLa classifica non sorride più alla squadra di Gian Piero Gasperini: la sconfitta a Como ha piazzato la squadra di Fabregas al quarto posto, e con la... Valencia sogna, Fenerbahce che incubo: ranking Eurolega, chi sale e chi scendeOlympiacos, Valencia, Real Madrid, Hapoel, Fenerbahce, Zalgiris, Stella Rossa, Panathinaikos e Monaco. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La Lazio può buttare la Roma fuori dalle coppe: il caso clamoroso con la Coppa Italia, ecco cosa deve succedere; Atalanta-Lazio, la sfida dell’anno. Sarri sogna di sfatare il tabù: Voglio la finale; Eccellenza/A - In campo per la penultima di campionato. L'Aranova sogna; Locatelli: Fiero di essere il capitano della Juve, un sogno che si è realizzato Streaming | DAZN IT. PRIMAVERA | Lazio - Roma, scelto l'arbitro del derby: la ternaIl pareggio strappato nell'ultimo turno di campionato non ha cambiato di molto la situazione della Lazio Primavera, che a cinque gare dalla fine è a un passo dalla salvezza ... lalaziosiamonoi.it Buona serata con una stella romana . . . Roma, Lazio . ATAC Roma . . #roma #mercedes #buses #bus #italianbuses - facebook.com facebook È in corso la vendita libera dei biglietti per Roma-Lazio, in programma nel weekend del 17-18 Maggio (data e ora da confermare) Acquista ora il tuo biglietto! asroma.com/it/biglietti/m… #ASRoma x.com