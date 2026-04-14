Nell'ultima classifica dell’Eurolega, Valencia e Fenerbahçe occupano posizioni opposte, con la squadra spagnola che mira a migliorare la propria posizione mentre la turcha si trova in difficoltà. Intanto, il Barcellona e una squadra di Dubai si contendono gli ultimi posti disponibili per la qualificazione. Le italiane hanno aggiornato le loro classifiche, evidenziando cambiamenti nelle posizioni rispetto alle precedenti settimane.

Olympiacos, Valencia, Real Madrid, Hapoel, Fenerbahce, Zalgiris, Stella Rossa, Panathinaikos e Monaco. Nove sono al sicuro perché qualunque sia il responso dell’ultima giornata, per loro un posto tra playoff e play-in è garantito. Ballano in due per l’ultimo pass: il Barcellona e Dubai. Come sempre però, l’Eurolega garantisce pathos a una platea ampia perché un conto è avere la garanzia di giocare i playoff in casa – privilegio che spetta alle prime quattro - un altro è passare attraverso i play-in che in questa incredibile cavalcata potrebbero avere uno o più “dark horses”. Dunque anche il round numero 38 avrà un peso in quasi tutte le partite.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Valencia sogna, Fenerbahce che incubo: ranking Eurolega, chi sale e chi scende

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Valencia Basket 94- 79 Fenerbahçe Beko #basketball #euroleague

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