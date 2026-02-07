Liu Wenham è morto dopo sei giorni di agonia | era rimasto ferito in una sparatoria con la polizia

È morto nel pomeriggio di sabato Liu Wenham, il trentenne cinese rimasto ferito in una sparatoria con la polizia avvenuta domenica scorsa in via Cassinis, tra Corvetto e Rogoredo. Dopo sei giorni di agonia, l’uomo non ce l’ha fatta.

È morto nel pomeriggio di sabato Liu Wenham, il trentenne di nazionalità cinese rimasto ferito domenica primo febbraio nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in via Giovanni Battista Cassinis, tra il Corvetto e Rogoredo, a Milano. L'uomo era ricoverato all'ospedale Niguarda e sin da.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un uomo cinese di 30 anni, Wenhan Liu, è morto questa mattina all’ospedale Niguarda, sei giorni dopo essere stato ferito in una sparatoria a Rogoredo.

Liu Wenham si trova in condizioni critiche dopo la sparatoria avvenuta a Rogoredo, a Milano.

Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne cinese Liu WenhamÈ morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa a Milano aveva rubato la pistola a un vigilante usandola ... ilmattino.it

Sparatoria a Rogoredo, è morto dopo una settimana il 30enne feritoL’uomo aveva rubato la pistola a un vigilante, usandola poi contro dei poliziotti che avevano risposto al fuoco ferendolo gravemente. Era stato colpito alla testa a e una braccio È morto all'ospedale ... tg24.sky.it

Sparatoria a Rogoredo, indagati quattro poliziotti per lesioni dopo il ferimento del 30enne Liu Wenham facebook

Sparatoria a Rogoredo, l'uomo ferito è in condizioni gravissime. Era stato controllato 3 volte in 3 giorni. Liu Wenham ricoverato al Niguarda in rianimazione. È indagato per tentato omicidio e rapina #ANSA x.com