Spaccio a Bologna circolava con le dosi preconfezionate e vendeva droga alla luce del sole | arrestato

Un uomo nigeriano è stato arrestato dalla Polizia a Bologna, vicino alla stazione centrale, con l’accusa di spaccio di crack. Durante l’intervento, gli agenti hanno trovato l’uomo in possesso di dosi preconfezionate pronte per la vendita. L’arresto è avvenuto mentre l’uomo stava vendendo droga alla luce del sole, davanti a molti passanti.

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo a Bologna. Un cittadino nigeriano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato sorpreso in flagranza di reato nei pressi della stazione ferroviaria centrale, area frequentemente monitorata per episodi di spaccio. L'operazione antidroga a Bologna Lo scambio e il fermo dell'acquirente Il controllo e la perquisizione I precedenti e le misure restrittive L'arresto e le conseguenze giudiziarie L’operazione antidroga a Bologna Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato l’intervento è avvenuto intorno alle ore 14. 🔗 Leggi su Virgilio.it

