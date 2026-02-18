Poliziotti salvano due pastori smarriti | restituiti ai proprietari

La polizia di Brindisi ha ritrovato e restituito due cani di razza pastore tedesco che si erano persi tra domenica e lunedì, un intervento che ha evitato loro di perdersi ulteriormente o di finire in situazioni pericolose. Gli agenti della Sezione Volanti sono entrati in azione nel quartiere Sant’Elia, dopo aver ricevuto una segnalazione di due cani in difficoltà. Uno dei cani era rimasto intrappolato tra i cespugli di un parco, mentre l’altro vagava smarrito nei vicoli della zona.

BRINDISI - Notte a lieto fine nel quartiere Sant'Elia, a Brindisi, dove gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Brindisi hanno messo in salvo due cani di razza pastore tedesco che si erano smarriti tra domenica e lunedì scorsi. Gli animali, di media taglia e visibilmente disorientati, vagavano in strada rischiando di essere investiti. I poliziotti, con l'aiuto di alcuni automobilisti di passaggio, sono riusciti a metterli in sicurezza, evitando pericoli sia per loro sia per la circolazione. Gli agenti, infatti, hanno posizionato la vettura di servizio sulla carreggiata con i lampeggianti accesi in modo da fare da riparo ai due poveri animali che si presentavano molto spaventati, apparentemente ben curati e con un regolare collare in acciaio.