Dall’asfalto alla foresta la High Line di Roma | il progetto Tangenziale Verde rivoluziona la Tiburtina?

Il progetto “Tangenziale Verde” di Sartogo Architetti trasforma un tratto abbandonato della Tangenziale Est di Roma, vicino alla Stazione Tiburtina, in un parco sopraelevato. La causa di questa iniziativa è la volontà di riqualificare un’area degradata e renderla accessibile ai cittadini. La proposta prevede di coprire l’asfalto con una grande passeggiata verde, che si estende lungo diversi chilometri, offrendo uno spazio naturale nel cuore della città. Questa idea mira a cambiare volto alla zona, creando un punto di incontro tra natura e mobilità urbana.

Da ferita urbana a simbolo di rinascita sostenibile. È questa l'ambizione della Tangenziale Verde, il progetto firmato dallo studio Sartogo Architetti Associati che immagina di trasformare un tratto dismesso della Tangenziale Est di Roma, a ridosso della Stazione Tiburtina, in un grande parco lineare sopraelevato. L'idea è semplice quanto rivoluzionaria: prendere un'infrastruttura simbolo della città dell'auto e restituirla alle persone. Dove oggi c'è cemento inutilizzato, domani potrebbe esserci un corridoio verde sospeso tra i quartieri, ispirato a esperienze internazionali come la High Line di New York, diventata uno dei modelli più celebri di rigenerazione urbana al mondo.