Fiorentina-Torino scontro verità al Franchi | Vanoli punta su Kean Baroni sfida l’emergenza

La partita tra Fiorentina e Torino si gioca sabato sera alle 20 al Franchi. La Fiorentina spera di conquistare punti fondamentali, mentre il Torino cerca di uscire dalla zona pericolosa. Vanoli punta su Kean, che potrebbe essere decisivo in attacco, mentre Baroni affronta l’emergenza in rosa. La sfida si preannuncia aperta e ricca di emozioni.

Il campionato di Serie A si prepara a vivere uno snodo cruciale per la salvezza e le ambizioni europee sabato 7 febbraio, alle ore 20.45, quando la Fiorentina ospiterà il Torino allo Stadio Artemio Franchi in un match valido per la ventiquattresima giornata. Le due formazioni arrivano all’appuntamento con stati d’animo differenti ma con la medesima necessità di punti: i viola, fermi a quota 17 in piena zona retrocessione, cercano ossigeno per risalire la china, mentre i granata di Baroni tentano di rialzare la testa dopo l’eliminazione subita mercoledì nei quarti di finale di Coppa Italia per mano dell’Inter. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Approfondimenti su Fiorentina Torino

