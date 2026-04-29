Un giovane di 21 anni, appartenente alla Brigata Ebraica, è stato fermato in relazione al ferimento di due iscritti all'Anpi avvenuto il 25 aprile vicino al parco Schuster a Roma. L’individuo, che ha ammesso di essere lui stesso a aver premuto il grilletto di una pistola ad aria compressa, è stato identificato e fermato dalle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambito delle indagini in corso.

Si chiama Etihan Bondi, ha 21 anni e ha detto di far parte della "Brigata Ebraica". Avrebbe confessato di essere stato lui colui che ha premuto il grilletto di una pistola ad aria compressa contro due iscritti all'Anpi nel pomeriggio dello scorso 25 aprile vicino al parco Schuster a Roma. Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, 62 e 66 anni, erano rimasti feriti in modo lieve. A incastrare il giovane sono stati i video acquisiti dagli investigatori, coordinati dalla Procura, sia sul luogo dell’agguato in via Ostiense sia sul lungotevere di Pietra Papa. E proprio grazie a questi ultimi frame sarebbe stata scoperta la targa dello scooter bianco, un Sh, guidato dal ragazzo che, secondo la testimonianza delle vittime, indossava una mimetica verde e un casco integrale scuro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, fermato chi ha sparato il 25 aprile ai due iscritti all'Anpi: è un 21enne della Brigata Ebraica

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L’errore, caro @BeppeSala, è stato il tollerare la diffusione di un nuovo antisemitismo di sinistra e la saldatura fra una certa sinistra e il jihadismo. P.S.: vada a vedere in qualche foto d’archivio qual’era la bandiera della Brigata Ebraica negli anni della Resiste x.com