Roma fermato chi ha sparato il 25 aprile ai due iscritti all' Anpi | è un 21enne Sono della Brigata Ebraica

Un giovane di 21 anni è stato fermato a Roma con l'accusa di aver sparato con una pistola ad aria compressa nei confronti di due iscritti all’Anpi, nel pomeriggio del 25 aprile vicino al parco Schuster. L’uomo ha dichiarato di far parte della Brigata Ebraica e avrebbe confessato di essere stato lui a premere il grilletto. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

Si chiama Etihan Bondi, ha 21 anni e ha detto di far parte della "Brigata Ebraica". Avrebbe confessato di essere stato lui colui che ha premuto il grilletto di una pistola ad aria compressa contro due iscritti all'Anpi nel pomeriggio dello scorso 25 aprile vicino al parco Schuster a Roma. Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, 62 e 66 anni, erano rimasti feriti in modo lieve. A incastrare il giovane sono stati i video acquisiti dagli investigatori, coordinati dalla Procura, sia sul luogo dell’agguato in via Ostiense sia sul lungotevere di Pietra Papa. E proprio grazie a questi ultimi frame sarebbe stata scoperta la targa dello scooter bianco, un Sh, guidato dal ragazzo che, secondo la testimonianza delle vittime, indossava una mimetica verde e un casco integrale scuro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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