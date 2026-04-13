Durante la conferenza stampa dopo la partita tra Bologna e Aston Villa, l’allenatore ha discusso di alcuni aspetti legati alla rosa e alle operazioni di mercato. In particolare, ha spiegato le motivazioni dietro il prestito di un giocatore olandese a gennaio e ha accennato alla possibilità di un suo futuro in un club di Roma. Ha inoltre sottolineato che la qualificazione in Europa resta un obiettivo importante per la squadra.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo L'uragano Malen guida la Roma: numeri, clausole e condizioni per il riscatto dell'olandese. Durante la conferenza stampa post Bologna-Aston Villa, Unai Emery ha parlato a Sky anche di Donyell Malen, soffermandosi sul perché l’olandese fosse stato ceduto in prestito a gennaio e su quale possa essere il suo futuro: “Era un buon affare sia per noi che per lui andare alla Roma. Voleva giocare da prima punta. Con Watkins ci stiamo trovando bene. È un ottimo ragazzo, volevamo tenerlo con noi, ma lui voleva giocare di più. Mi ha...🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Emery spinge Malen a Roma, ma serve la qualificazione in Europa

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