Nodo multiproprietà | solo una tra Everton e Roma nella stessa competizione UEFA

In base al regolamento UEFA, due squadre con lo stesso proprietario non possono competere nella stessa competizione europea. Recentemente, si è verificato che solo una tra Everton e Roma parteciperà a una competizione UEFA, nonostante entrambe siano associate allo stesso proprietario. Questa disposizione mira a evitare conflitti di interesse e garantire la regolarità delle competizioni.

Il regolamento UEFA impedisce che due squadre con lo stesso proprietario possano partecipare nella medesima competizione europea. Al termine di questa stagione sussiste il rischio concreto che Everton e Roma, entrambe controllate da Dan Friedkin, possano qualificarsi per la stessa coppa europea. Analizziamo i possibili scenari. Il regolamento UEFA e la possibile scorciatoia. L’articolo 5.1 del regolamento sull’integrità delle competizioni europee delinea chiaramente la linea della UEFA: “ Nessuno può essere contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione eo prestazione sportiva di più di un club partecipante a una competizione per club UEFA. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nodo multiproprietà: solo una tra Everton e Roma nella stessa competizione UEFA Articoli correlati Roma, il nodo Uefa sulle multiproprietà preoccupa i Friedkin: rischio esclusione dalle coppe europee per i giallorossi e per l’Everton!Cristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre? Calciomercato Juve, Spalletti fa la lista... Chi è Bartosz Mazurek, il primo 2007 a segnare 3 gol in una competizione europea UEFA. Cosa è successo in Fiorentina JagielloniaCalciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso... Contenuti utili per approfondire Nodo multiproprietà Uefa, via libera a Milan e Tolosa in Coppa: risolto il nodo della multiproprietàMilan e Tolosa, entrambe controllate da RedBird, parteciperanno alle coppe europee. La Uefa ha accolto nelle proprie competizioni tutte quelle squadre che hanno rischiato l’esclusione per la loro ... ilmessaggero.it Milan e Tolosa in Champions ed Europa League, ok Uefa: nessun caso multiproprietàLa Uefa accoglie nelle proprie competizioni tutte quelle squadre che hanno rischiato l'esclusione per la loro appartenenza a una multiproprietà (vietata dall'articolo 5 del regolamento per evitare un ... corriere.it