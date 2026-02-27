Pensioni da lunedì 2 in pagamento nei centosessanta uffici postali della provincia

Da lunedì 2 marzo, le pensioni saranno disponibili in pagamento in più di 160 uffici postali della provincia di Padova. Poste Italiane ha annunciato che i beneficiari potranno ricevere la pensione presso i punti di distribuzione presenti nel territorio, garantendo così l'accesso diretto ai pagamenti per tutti i cittadini interessati.

Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane Poste Italiane comunica che in tutti gli oltre 160 uffici postali della provincia di Padova le pensioni di marzo saranno in pagamento da lunedì 2. Sempre a partire dallo stesso giorno le pensioni di marzo saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti da uno dei cento sportelli automatici Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

