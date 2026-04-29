A Roma, si prospetta un ritorno in campo con il tridente completo. Wesley sembra pronto a incrementare il ritmo, mentre Soulé, Malen e Dybala potrebbero scendere in campo insieme per la prima volta dopo quasi tre mesi. Dopo diversi giorni di allenamenti, la formazione sulla carta si prepara a tornare a disposizione del tecnico, che potrebbe schierare i tre attaccanti in questa fase della stagione.

La destinazione Europa è già tra le mappe del navigatore, ma per imboccare la strada giusta (ed evitare la Conference League) serve non sbagliare le ultime quattro uscite. La prima porta alla sfida di lunedì contro la Fiorentina all’Olimpico, penultimo impegno casalingo della stagione. Nel pomeriggio, la squadra si ritroverà a Trigoria per preparare la sfida dopo i due giorni di permesso concessi da Gasperini. Nel mirino il possibile sorpasso sul Como impegnato col Napoli per la sicurezza dell’Europa League e il tentativo di recuperare terreno sulla Juve per un quarto posto difficile ma non impossibile. Gasp avrà quasi tutta la rosa a disposizione fatta eccezione per Pellegrini e Dovbyk che dovrebbero tornare la prossima settimana.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, è l'ora del super tridente. Wesley alza il ritmo

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