Roma a cento all’ora | Gasp lancia Wesley per l’assalto alla Juve

Nella mattinata di oggi, le rifiniture presso il centro sportivo di Trigoria hanno delineato la strategia bellica di Gian Piero Gasperini per il posticipo contro la Juventus. Il tecnico di Grugliasco è intenzionato a schierare una compagine a trazione anteriore, progettata per aggredire il match a ritmi forsennati e infliggere il colpo del ko alle ambizioni Champions della compagine torinese. Il fulcro della manovra sarà rappresentato dalle corsie esterne, dove il talento di Wesley e l’esperienza di Zeki Celik avranno il compito di scardinare le linee avversarie, pronti a lasciare spazio nella ripresa alla freschezza atletica di Stephan El Shaarawy e del giovane Lorenzo Venturino, quest’ultimo apparso in uno stato di grazia psicofisica. Wesley: l’astro nascente nel mirino dei top club. Il valore aggiunto del sodalizio capitolino è senza dubbio Wesley. L’ex laterale del Flamengo, rivelatosi insieme a Donyell Malen l’acquisto più azzeccato della sessione di mercato, sta vivendo una congiuntura professionale magica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

