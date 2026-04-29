Roma Dybala ai saluti? Mondiale e futuro vedremo

A poche settimane dal termine della stagione, si prospettano decisioni importanti per la Roma e per il calciatore argentino. Dopo aver disputato quattro partite, il club e l’attaccante potrebbero concludere il loro rapporto, in attesa di conoscere le mosse future. Dybala ha parlato di impegni mondiali e di un possibile futuro, ma non ha ancora confermato se continuerà con la maglia giallorossa o altrove.

Quattro partite per decidere il futuro della Roma e, con ogni probabilità, per scrivere l’ultimo capitolo della storia di Paulo Dybala nella Capitale. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e un silenzio assordante sul fronte rinnovi, il mese di maggio assume i contorni di un lungo addio. L’attaccante argentino, reduce da tre mesi di stop e rientrato per uno spezzone nel match contro il Bologna, ha ora un unico chiodo fisso: trascinare i giallorossi in Champions League per convincere Lionel Scaloni a riservargli un posto nella spedizione per il Mondiale. In un’intervista rilasciata a Lo del Pollo, la Joya è stata onesta sulle proprie ambizioni e sulle difficoltà del momento: «Tutti vorremmo giocare con la nazionale argentina, ma non sarà facile.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dybala ai saluti? “Mondiale e futuro, vedremo” Juventus-Roma 2-1: Dybala esce dal campo tra gli applausi commentato da Francesco Repice Notizie correlate Roma, rivoluzione attacco: Dybala ed El Shaarawy ai salutiSarà un’estate ricca di cambiamenti in casa Roma, con un focus ben acceso sul reparto offensivo, tallone d’achille nella prima metà di stagione... Leggi anche: Dybala tra presente e futuro: la Roma e il Mondiale prima di tutto Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Roma, Ranieri ai saluti e Massara in bilico. Dybala punta una maglia per il Bologna; Roma, ora cosa succede con Gasperini? Idea Giuntoli come nuovo ds ma non solo; Un finale dolce e poi i saluti: Gasp aspetta Dybala; Roma, Ranieri ai saluti: dalle incompresioni sul mercato al caso Wesley, tutte le tappe della frattura con Gasperini. Roma, Ranieri ai saluti e Massara in bilico. Dybala punta una maglia per il BolognaManca solo l'annuncio ufficiale della separazione con i Friedkin. Giuntoli opzione concreta. Domani la conferenza di Gasperini alle 13:30 ... msn.com Gasperini su Dybala: Non è pronto dal 1?. Il suo futuro… – VIDEOCondizioni, rinnovo e non solo: Gasp ha parlato di Dybala in conferenza stampa. Speriamo ci possa aiutare a gara in corso. Sul futuro.... siamolaroma.it C'è un fermo per i colpi di pistola ad aria compressa sparati contro un uomo e una donna al termine del corteo per il 25 aprile nei pressi di Parco Schuster a Roma. Si tratta di un ventenne della Comunità ebraica perquisito ieri sera intorno alle 20 e ora in sta - facebook.com facebook #Mourinho: “ #Roma il posto più bello della mia carriera. Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno alla squadra. Livello di esigenza alto Non è un dramma! Quando abbiamo vinto la Conference la festa è stata pazzesca. Non è colpa dei tifosi se x.com