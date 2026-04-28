Paulo Dybala si concentra sulla stagione in corso con la squadra di Roma, senza fare previsioni sul suo prossimo anno. Attualmente, il suo obiettivo principale è rappresentato dalla squadra e dalle partite di campionato, mentre il suo coinvolgimento in eventuali impegni futuri dipende da decisioni che devono ancora essere prese. La sua attenzione è rivolta esclusivamente alle sfide attuali, lasciando in sospeso le questioni legate al futuro.

Paulo Dybala guarda avanti senza fare promesse. Il presente è la Roma, mentre il futuro resta un’incognita e tutto da scrivere. Tra il sogno Mondiale e le voci sul Boca Juniors, l’argentino sceglie la via della prudenza. Roma al centro di tutto. Dopo un periodo complicato, segnato dall’infortunio, Dybala è tornato a disposizione nella partita contro il Bologna al Dall’Ara, puntando a ritrovare continuità. La priorità è chiara, aiutare la squadra nel finale di stagione e tornare decisivo. Nel corso di un’intervista lasciata ai microfoni del giornalista argentino Pollo Álvarez, l’attaccante ha fatto il punto della situazione, ha ribadito di voler pensare solo alla Roma e alla nazionale, cercando di riprendere il ritmo e dimostrare di essere in forma nel proprio club.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dybala tra presente e futuro: la Roma e il Mondiale prima di tutto

Dybala At Roma Is Brilliant

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