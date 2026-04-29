Roma comico Massimo Bagnato arrestato per stalking ai danni della ex compagna ammanettato sotto casa della donna
Un comico è stato arrestato a Roma con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. È stato ammanettato sotto casa della donna e portato in caserma. In tribunale si è difeso dicendo di essere arrabbiato per le manette e la forza con cui è stato condotto in auto. È stato inoltre riconosciuto che aveva aspettato l’ex compagna più volte sotto casa e davanti alla palestra.
In aula si è difeso spiegando di essere "arrabbiato per le manette e per la veemenza con cui sono stato spinto in macchina", ammettendo di aver aspettato l'ex compagna in alcune occasioni sotto casa o fuori dalla palestra. "Sempre con educazione e solo per chiedere spiegazioni sulla rottura del loro.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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