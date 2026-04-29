Roma comico Massimo Bagnato arrestato per stalking ai danni della ex compagna ammanettato sotto casa della donna

Un comico è stato arrestato a Roma con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. È stato ammanettato sotto casa della donna e portato in caserma. In tribunale si è difeso dicendo di essere arrabbiato per le manette e la forza con cui è stato condotto in auto. È stato inoltre riconosciuto che aveva aspettato l’ex compagna più volte sotto casa e davanti alla palestra.

In aula si è difeso spiegando di essere "arrabbiato per le manette e per la veemenza con cui sono stato spinto in macchina", ammettendo di aver aspettato l'ex compagna in alcune occasioni sotto casa o fuori dalla palestra. "Sempre con educazione e solo per chiedere spiegazioni sulla rottura del loro.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, comico Massimo Bagnato arrestato per "stalking" ai danni della ex compagna, ammanettato sotto casa della donna Notizie correlate Massimo Bagnato arrestato per stalking alla ex compagna dai carabinieri, ammanettato sotto casa della donnaIl comico Massimo Bagnato è stato arrestato per stalking ai danni della sua ex compagna. Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato: è stato fermato sotto casa della ex compagna, “dava in escandescenze, inveiva e scalciava”Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato il 27 aprile con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Roma, arrestato per stalking alla ex compagna il comico Massimo Bagnato; Massimo Bagnato arrestato per stalking all'ex compagna, era appostato sotto casa; Stalking all'ex compagna, arrestato il comico Massimo Bagnato: disposto il divieto di avvicinamento; Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato. Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato: è stato fermato sotto casa della ex compagna, dava in escandescenze, inveiva e scalciavaFermato a Roma dopo le segnalazioni dell’ex compagna: convalidato il fermo per stalking e disposto il divieto di avvicinamento ... ilfattoquotidiano.it Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato: era appostato sotto l’abitazione dell’ex compagnaIl comico Massimo Bagnato è stato arrestato con l’accusa di stalking. La vicenda risale a lunedì 27 aprile quando, intorno alle 20,30, l’ex compagna dell’attore ha telefonato ai carabinieri chiedendo ... tpi.it L'attore e comico Massimo Bagnato è stato fermato lunedì sera a Roma in zona Balduina perché stava importunando l'ormai ex compagna. Era stata proprio quest'ultima a chiamare le forze dell'ordine, segnalando che aveva incontrato Bagnato che voleva i - facebook.com facebook L'attore e comico Massimo Bagnato è stato fermato lunedì sera a Roma in zona Balduina perché stava importunando l'ormai ex compagna. Era stata proprio quest'ultima a chiamare le forze dell'ordine, segnalando che aveva incontrato Bagnato che voleva i x.com