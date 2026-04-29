Roma cessione eccellente in arrivo | i giallorossi vogliono 60 milioni

La squadra di calcio di Roma sta valutando la cessione di uno dei suoi giocatori principali. La società chiede circa 60 milioni di euro per il trasferimento. La trattativa è in corso e si attende una decisione definitiva nelle prossime settimane. La cessione potrebbe rappresentare una delle operazioni più importanti della stagione per il club.

La Roma potrebbe cedere uno dei pezzi da novanta della rosa per una somma intorno ai 60 milioni di euro. I giallorossi, a caccia di plusvalenze per rientrare nei piani della UEFA per quello che riguarda il Fair play finanziario, potrebbero dire addio ad una colonna della formazione allenata da Gian Piero Gasperini. Roma, cessione in arrivo: chiesti 60 milioni (Ansa Foto) – calciomercato.it Uno dei nomi caldi in uscita sembra essere quello di Manu Koné, centrocampista francese della Roma che ha attirato le attenzioni di diverse squadre. Cercato con insistenza dall’Inter durante la scorsa estate, il mediano potrebbe salutare la formazione giallorossa alla fine del campionato in corso con i nerazzurri pronti a tornare sul mediano dei capitolini.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, cessione eccellente in arrivo: i giallorossi vogliono 60 milioni Notizie correlate Leggi anche: 55 milioni e addio: il Milan prepara la cessione eccellente in estate Napoli, attenzione alla Roma per Alajbegovic: i giallorossi vogliono anticipare la concorrenzaLa Roma sta cercando di anticipare la concorrenza di Napoli e Milan per Kerim Alajbegovic, esterno del Salisburgo ma di proprietà del Bayer... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A 30 milioni la Juventus lo saluta: i bianconeri preparano la cessione eccellente; Roma, il campionato indirizza il mercato: quattro partite per delineare il futuro; Almeno una possibile cessione eccellente nella vecchia guardia: chi può lasciare l'Inter dopo lo Scudetto; Mercato Roma, senza Champions serve un piano B: ecco il tesoretto dai prestiti. Calciomercato Roma News/ Zalewski, è addio: l’Inter lo riscatta. Una cessione eccellente a centrocampo!Calciomercato Roma News: il calciatore italo-polacco sarà completamente dell'Inter dopo che è stata pagata la clausola di riscatto (11 giugno 2025) Il calciomercato Roma sta gestendo varie situazioni ... ilsussidiario.net Cessioni eccellenti in casa Roma, senza Champions via due big | CMLa Roma è in piena lotta per un posto in Champions League in vista della prossima stagione con i giallorossi che vogliono provare a entrare tra le prime quattro per tornare dopo molti anni nella ... calciomercato.it Roma, 5G nel mirino: flash mob alla Montagnola - facebook.com facebook La Roma punta a chiudere per Alajbegovic! Altre tre big italiane hanno messo nel mirino il talento bosniaco, la situazione #Fantacalcio x.com