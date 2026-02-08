Il Milan si prepara a vendere uno dei suoi giocatori più importanti per 55 milioni di euro. Dopo aver concluso il mercato invernale con l’arrivo di Fullkrug, i rossoneri iniziano a pianificare la strategia per la prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e fare cassa. La decisione di cedere un pezzo pregiato si fa sempre più concreta.

Il Milan potrebbe cedere uno dei pezzi pregiati per 55 milioni di euro. Conclusa la sessione di calciomercato invernale con l’acquisto di Fullkrug che è andato a sistemare il reparto offensivo, il Milan ora lavora a quelle che saranno le mosse da mettere in atto in vista della prossima stagione. Cessione in vista in casa Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Tra acquisti e cessioni il Milan dovrà sistemare la propria rosa con la speranza di fare cassa dalla cessione di qualche calciatore che non rientra nei piani. A salutare, però, potrebbe essere anche un calciatore che finora ha fatto le fortune della formazione di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

55 milioni e addio: il Milan prepara la cessione eccellente in estate

Nel calciomercato estivo, Allegri ha deciso di bloccare la cessione di Alexis Saelemaekers, dimostrando fiducia nelle sue potenzialità.

