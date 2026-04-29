In aula alla Camera, il Ddl costituzionale sui poteri di Roma capitale è stato approvato con 159 voti favorevoli, 33 contrari e 55 astensioni. La premier ha commentato criticamente il comportamento del Partito Democratico, accusandolo di aver disatteso gli impegni presi e di aver mostrato stupore di fronte alla decisione. La discussione si è concentrata sulla riforma, mentre il voto ha suscitato diverse reazioni tra i presenti.

L'aula della Camera ha approvato il Ddl costituzionale sui poteri di Roma capitale con 159 sì, 33 no e 55 astenuti. Il Pd si è astenuto. "Un voto di astensione costruttiva che potrà anche trasformarsi in una voto positivo", ha spiegato Roberto Morassut sottolineando: "Noi sentiamo l'esigenza di risolvere il problema della riforma di Roma capitale, il sindaco Gualtieri ha proposto la strada migliore per concretizzarlo". Voto positivo, ovviamente, da tutta la maggioranza. Per quel che riguarda le altre opposizioni, no deciso di Avs: "Questa riforma crea un grande pasticcio e una profonda lacerazione del tessuto costituzionale", ha detto Luana Zanella.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni demolisce il Pd: “Stupore, non rispettano gli impegni". L'assurdo voto su Roma Capitale

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