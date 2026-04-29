Le opposizioni a Roma Capitale si dividono, mentre il governo guidato da Giorgia Meloni critica duramente il Partito Democratico. La premier ha accusato il partito di essere parte di una sinistra considerata ostile all'Italia, aggiungendo che i responsabili di certe situazioni hanno nomi e cognomi. La polemica si concentra sulle tensioni tra le forze politiche e sull’atteggiamento della destra nei confronti dell’area di centrosinistra.

La figuraccia delle opposizioni arriva persino su Roma Capitale. E Giorgia Meloni attacca il Partito democratico, esempio di una sinistra costantemente "anti-italiana". Doveva essere uno dei (rari) esempi di scelta bipartisan: dotare Roma dello status di Capitale in Costituzione, mettendola alla pari con le sue omologhe europee per autonomia e risorse. Ma il primo via libera alla Camera diventa invece l'ennesimo terreno di scontro tra maggioranza e il centrosinistra, vittima peraltro di distinguo al suo interno. L' astensione del Pd "amareggia e stupisce", dice la premier che nel voto a Montecitorio - contrari Avs e M5s, astenuta anche Italia Viva e a favore solo Azione - legge una battuta di arresto di un "processo costituente".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma Capitale, le opposizioni si spaccano. Meloni, furia contro il Pd. "I responsabili hanno nomi e cognomi"

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