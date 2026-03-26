Roma Capitale la riforma rinviata ad aprile ma l’intesa Pd-FdI c’è

La riforma costituzionale relativa a Roma Capitale è stata nuovamente posticipata e non sarà discussa in Parlamento prima di aprile. La decisione è stata annunciata dopo che le trattative tra i principali partiti hanno portato a un accordo, anche se la presentazione del provvedimento è stata rinviata. Nessun altro dettaglio sulle modalità del rinvio o sulle ragioni.

M5s e Avs contrari. I dem romani devono convincere i colleghi di partito a votare, ma ora si chiedono: “Il governo regge? E se non regge ha senso spaccare il campo largo?" Di nuovo tutto rinviato. La riforma costituzionale di Roma Capitale non arriverà in Aula alla Camera prima di aprile. Lo ha deciso ieri la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L’obiettivo dichiarato dalla maggioranza è di riuscire ad approvare la riforma con la maggioranza dei due terzi dei parlamentari. Solo così si può evitare un nuovo referendum confermativo che, visto l’amore non proprio entusiasta del resto d’Italia per la capitale, avrebbe uno scontato esito negativo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Roma Capitale, la riforma rinviata ad aprile, ma l’intesa Pd-FdI c’è Articoli correlati Accordo FdI-Pd: riforma Roma Capitale rinviata per referendumI meloniani hanno bisogno dei voti dei dem per approvare la riforma costituzionale che farà legiferare il Campidoglio evitando un altro referendum... Poteri speciali per Roma: la riforma si ferma. Cosa si nasconde dietro l'intesa tra Pd e FdiIn commissione Affari Costituzionali i dem chiedono di prorogare l'analisi degli emendamenti, così da scavallare il referendum sulla Giustizia Avanti... Altri aggiornamenti su Roma Capitale Temi più discussi: Rinviato ancora il voto in aula su Roma Capitale; Riforma Roma Capitale: ok alla legge dalla commissione Affari Costituzionali; Come è andato il referendum sulla giustizia a Roma; Roma Capitale, Gentile (FI): Riforma necessaria per colmare lacuna storica e rafforzare l’Italia. Gentile: «Riforma necessaria per colmare una lacuna storica e rafforzare l’Italia»Il deputato di Forza Italia in Aula alla Camera sul ddl costituzionale che modifica l’articolo 114: «Autonomia vera e stop a sovrapposizioni e inefficienze» ... cosenzachannel.it Riforme: al via esame ddl costituzionale su Roma Capitale in Aula CameraInizia la discussione alla Camera sul disegno di legge per modificare l'articolo 114 della Costituzione riguardante Roma Capitale. romadailynews.it L’assessore di Roma capitale e promotore di Progetto civico Italia: “Pronti a presentare un candidato alle primarie di centrosinistra, saremo un valore aggiunto per la coalizione” Leggi l'articolo #Politica - facebook.com facebook Salone delle Fontane will host Rally di Roma Capitale in July! #FIAERC x.com