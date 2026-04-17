Roberto Gualtieri ostaggio dell' estrema sinistra | schiaffo Pd ai romani chi nomina

Da liberoquotidiano.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo scontro politico scuote la scena romana. Recenti dichiarazioni accusano l'amministrazione guidata dall'ex ministro di essere strettamente collegata ai centri sociali e all'illegalità, a detta di alcuni esponenti del partito di maggioranza. La polemica si accende con accuse dirette e commenti che mettono in discussione il ruolo del sindaco e il rapporto tra il partito di appartenenza e le realtà sociali presenti in città.

"L'amministrazione Gualtieri getta definitivamente la maschera e ufficializza il legame organico tra il Partito Democratico e l' illegalità dei centri sociali". La nomina di Michelangelo Ricci a collaboratore dell'assessore alla Casa Zevi, formalizzata con la Delibera di Giunta n. 102 dello scorso 9 aprile, "è uno schiaffo ai cittadini romani che credono nel rispetto delle regole". Il patto tra Comune a guida dem e centro sociale Spin Time manda su tutte le furie Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, e tutto il centrodestra romano. "Ricci è un esponente di spicco dello Spin Time, simbolo di quella galassia di spazi occupati che ha fatto dell'illegalità e dell'occupazione abusiva di edifici pubblici la propria bandiera politica.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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