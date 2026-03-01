In tanti per la mobilitazione Pd a sostegno di Costantini l' appello ai cittadini | Il vostro voto per cambiare la città

Sabato 28 febbraio si è svolta a Pescara una manifestazione organizzata dal Pd a sostegno del candidato sindaco Carlo Costantini, con la partecipazione di numerosi rappresentanti della coalizione del centrosinistra. L'evento, intitolato “Tutte e tutti a Pescara”, ha visto una grande presenza di cittadini e candidati, che hanno lanciato un appello affinché gli elettori votino per cambiare la città nelle imminenti elezioni parziali dell’8 e 9 marzo.

Erano tanti i candidati della coalizione del centrosinistra che hanno partecipato sabato 28 febbraio alla mobilitazione "Tutte e tutti a Pescara" organizzata dal Pd a una settimana dal voto parziale dell'8 e del 9 marzo a sostegno del candidato sindaco Carlo Costantini.