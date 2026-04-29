Roma brucia i cassonetti ai Parioli | Sono George Washington Denunciato

A Roma, nei quartieri Parioli, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 26 anni di origini bosniache e senza fissa dimora, ritenuto responsabile di aver dato fuoco ai cassonetti. L’individuo avrebbe dichiarato di essere George Washington durante un interrogatorio. L’attività investigativa si è conclusa con questa denuncia, senza ulteriori dettagli sulla natura del suo comportamento o sulle motivazioni.

Roma, 29 aprile 2026 – I carabinieri della Stazione Roma Parioli, a conclusione di una mirata attività investigativa, hanno denunciato un cittadino di 26 anni di origini bosniache e in Italia senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di incendio doloso. L’indagine trae origine dai fatti verificatisi nella notte del 10 aprile scorso in via Paisiello, dove era stato segnalato l’incendio di alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti della linea “ Ama “. In quell’occasione, l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco aveva permesso di domare le fiamme, evitando danni a persone o alle autovetture in sosta. Attraverso l’analisi meticolosa delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e il costante controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Roma: saccheggiano appartamenti ai Parioli, arrestato un 30enne Roma, tentato furto in abitazione ai Parioli: arrestato 30enne dopo inseguimentoBeni confiscati alla criminalità: la Città Metropolitana di Napoli proroga la scadenza dell’avviso al 31 marzo 2026 per la presentazione delle...