Roma | saccheggiano appartamenti ai Parioli arrestato un 30enne

Nella notte, i militari impegnati in un controllo nel rione Campo Marzio hanno notato due persone a bordo di un’auto a noleggio in via del Tritone. I soggetti sono stati fermati e identificati, mentre poco dopo si sono verificati furti in diversi appartamenti nei Parioli. Uno dei due, un uomo di 30 anni, è stato arrestato sul posto.

Due uomini sospetti bloccati dai carabinieri nel rione Campo Marzio, uno arrestato con attrezzi da scasso e denaro. L'operazione è scattata nella notte, quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel rione Campo Marzio, hanno notato due persone a bordo di un'auto a noleggio muoversi con atteggiamento sospetto in via del Tritone. Senza mai perderli di vista, i carabinieri li hanno seguiti fino al quartiere Parioli. In via Gian Giacomo Porro, i due sono stati visti entrare all'interno di un condominio. I militari sono intervenuti all'uscita dei soggetti, riuscendo a bloccare il 30enne dopo una breve colluttazione, mentre il complice è riuscito a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce.

